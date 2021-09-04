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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الصفراء عند حديثي الولادة سريعا

مرض الصفراء
مرض الصفراء

علاج الصفراء عند حديثي الولادة ،يحتاج إلى البقاء لفترة أطول في حضانة الأطفال حديثي الولادة أو إعادة إدخاله إلى المستشفى، فى الغالب كما أن هناك بعض الحالات يمكن أن تشفي خارج الحضانة ولكن من الأضمن علاج الصفراء داخل المستشفى وحسب استشارة الطبيب ،غالبًا ما تختفى الصفراء عند حديثي الولادة الخفيف عند الرضع من تلقاء نفسها في غضون أسابيع .

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علاج الصفراء عند حديثي الولادة 

الصفراء

عادة لا تكون هناك حاجة إلى علاج اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة لأن الأعراض عادة ما تزول في غضون 10 إلى 14 يومًا ، على الرغم من أنها قد تستمر أحيانًا لفترة أطول.

عادةً ما يُنصح بالعلاج فقط إذا أظهرت الاختبارات مستويات عالية جدًا من البيليروبين في دم الطفل.

هذا بسبب وجود خطر ضئيل يمكن أن ينتقل البيليروبين إلى الدماغ ويسبب تلفًا في الدماغ.

هناك نوعان من العلاجات الرئيسية التي يمكن إجراؤها في المستشفى لتقليل مستويات البيليروبين لدى طفلك بسرعة.

وهذه هي:

العلاج بالضوء - نوع خاص من الضوء يضيء على الجلد ، والذي يغير البيليروبين إلى شكل يمكن للكبد تكسيره بسهولة.
عملية نقل الدم - حيث تتم إزالة دم طفلك باستخدام أنبوب رفيع (قسطرة) يوضع في أوعيته الدموية ويتم استبداله بدم من متبرع مطابق ؛ يستجيب معظم الأطفال بشكل جيد للعلاج ويمكنهم مغادرة المستشفى بعد بضعة أيام

مدة الصفراء عند حديثي الولادة

الصفراء

 الصفراء هو أحد أكثر الحالات شيوعًا التي يمكن أن تصيب الأطفال حديثي الولادة.

يُقدر أن 6 من كل 10 أطفال يصابون باليرقان ، بما في ذلك 8 من كل 10 أطفال ولدوا قبل الأوان قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

لكن حوالي 1 من كل 20 طفلاً فقط لديه مستوى بيليروبين الدم مرتفع بما يكفي ليحتاج إلى العلاج.

لأسباب غير واضحة ، تزيد الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة الطفل باليرقان ، والذي يمكن أن يستمر غالبًا لمدة شهر أو أكثر.

ولكن في معظم الحالات ،  تفوق فوائد الرضاعة الطبيعية أي مخاطر مرتبطة باليرقان.

 


 أسباب مرض الصفراء 

 يحدث اليرقان عندما يكون هناك الكثير من البيليروبين ، مادة صفراء برتقالية في الدم. يوجد في خلايا الدم الحمراء . عندما تموت هذه الخلايا ، يقوم الكبد بترشيحها من مجرى الدم، ولكن إذا حدث خطأ ما ولم يتمكن الكبد من مواكبة ذلك ، فإن البيليروبين يتراكم ويمكن أن يتسبب في ظهور بشرتك باللون الأصفر.

أعراض الصفراء عند الأطفال حديثي الولادة

مرض الصفراء

أعراض الصفراء عند حديثي الولادة عبارة عن تلون الجلد باللون الأصفر ولون العين بنفس لون عين؛ حيث يحدث اليرقان عند الرضع لأن دم الطفل يحتوي على فائض من البيليروبين (bil-ih-ROO-bin) ، وهو صبغة صفراء من خلايا الدم الحمراء.

وتعتبر أعراض الصفراء عند حديثي الولادة حالة شائعة ، خاصة عند الأطفال المولودين قبل 38 أسبوعًا من الحمل (الأطفال المبتسرين) وبعض الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية. عادة ما تحدث الصفراء عند حديثي الولادة لأن كبد الطفل ليس ناضجًا بما يكفي للتخلص من البيليروبين في مجرى الدم. في بعض الأطفال ، قد يتسبب المرض الأساسي في الإصابة باليرقان عند الرضع.

وعادة ما يظهر اصفرار الجلد وبياض العين  كأحد أعراض الصفراء عند حديثي الولادة الرئيسية بين اليوم الثاني والرابع بعد الولادة. للتحقق من أعراض الصفراء عند حديثي الولادة اضغط برفق على جبهة طفلك أو أنفه. إذا ظهر الجلد باللون الأصفر في المكان الذي ضغطت عليه ، فمن المحتمل أن طفلك يعاني من الصفراء الخفيف. إذا لم يكن طفلك يعانى من الصفراء، يجب أن يبدو لون الجلد أفتح قليلاً من لونه الطبيعي للحظة.

ويجب أن تفحص طفلك في ظروف الإضاءة الجيدة ، ويفضل أن يكون ذلك في ضوء النهار الطبيعي، وتتبع معظم المستشفيات سياسة فحص الأطفال الرضع للكشف عن أعراض الصفراء عند حديثي الولادة قبل الخروج من المستشفى. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بفحص الأطفال حديثي الولادة بحثًا عن الصفراء أثناء الفحوصات الطبية الروتينية وعلى الأقل كل ثماني إلى 12 ساعة أثناء وجودهم في المستشفى.

ويجب فحص طفلك للكشف عن أعراض الصفراء عند حديثي الولادة بين اليوم الثالث والسابع بعد الولادة ، عندما تصل مستويات البيليروبين إلى الذروة عادةً. إذا خرج طفلك قبل 72 ساعة من الولادة ، فحدد موعدًا للمتابعة للبحث عن الصفراء في غضون يومين من خروجه.

وقد تشير أعراض الصفراء عند حديثي الولادة أو المضاعفات الناتجة عن زيادة البيليروبين، ومن ابرز هذه الأعراض ما يلي :
1- تلون جلد طفلك ويصبح أكثر اصفراراً
2- تغير جلد بطن طفلك أو ذراعيه أو ساقيه إلى اللون الأصفر
3- تلون بياض عيني طفلك باللون الأصفر
4- ظهور أعراض التعب والمرض على الطفل
5- عدم اكتساب طفلك وزناً أو يتغذى بشكل سيء
6- بكاء طفلك بصوت عالٍ
7- ظهور على طفلك أي علامات أو أعراض أخرى تقلقك

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