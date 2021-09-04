كريم عفيفي يودع الصيف بصورة على انستجرام: أهلا بالشتاء

نشر الفنان كريم عفيفي صورة جديدة من عطلته الصيفية بأحدث ظهور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وودع الصيف لجمهوره، معلقا: “باى باى يا صيف اهلا بالشتاااااا💃”.



احتفل الفنان كريم عفيفي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بانتهاء تصوير فيلم تماسيح النيل



ونشر كريم عفيفي مجموعة من الصور له من انتهاء تصوير الفيلم وعلق "فركش #تماسيح_النيل شكرًا لكل طاقم العمل وشكر خاص للمخرج الكبير سامح عبدالعزيز #كريم_عفيفي".



احتفلت شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي اليوم، الثلاثاء، بالانتهاء من تصوير فيلم تماسيح النيل للمخرج سامح عبد العزيز، لتبدأ العمل على مرحلة ما بعد الإنتاج، استعدادًا لإطلاقه بدور العرض السينمائية.





تفاصيل فيلم تماسيح النيل

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.