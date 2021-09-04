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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أعضاء هيئة التدريس والموظفين بتربية الغردقة يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس يتلقون التطعيم

 تلقي أعضاء  هيئة التدريس والموظفين بكلية التربية بالغردقة   الجرعة الثانية من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك ضمن استعدادات لبداية الفصل الدراسي الأول بالكلية لعام 2022/2021، خلال ذلك قدمت الدكتورة رانيا صفوت مدير إدارة الإعلام السكاني و الثقافة الصحية بمديرية الصحة البحر الاحمر بعمل ندوة عن أهمية التطعيم لرفع مناعة الجسم.


أقيمت الندوة تحت رعاية  الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعه  و الدكتور احمد كمال نصارى  نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة  واشراف الدكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية  وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر  و الدكتور تامر مرعي وكيل وزاره الصحه بالبحر الأحمر  وبحضور الدكتورة كريمة عبد اللاه  وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة  والطبيبة  شيرين مصطفى المتولى  مديرة الادارة الطبية بكلية تربية الغردقة  وحسام عبد اللطيف  مدير العلاقات العامة.

الغردقة كورونا هيئه التدريس تربية الغردقة الجرعة الثانية

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