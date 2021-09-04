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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف السبب الرئيسي للسمنة .. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور خالد أحمد غزالي ، استشاري النباتات الطبية ، عن السبب الأساسي للسمنة بالجسم ، موضحا أن الدهون ليست السبب الرئيسي وراء السمنة .

ولفت الدكتور خالد أحمد غزالي  ،خلال لقائه لـ برنامج "سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد  " ، إلى أن السكريات هي السبب الرئيسي للسمنة ، موضحا أن الدقيق الأبيض أحد العوامل الأخرى لزيادة الوزن ، والذي من الممكن استبداله بـ الدقيق الأسمر .

وتابع أن مشروب " بيستا " وهو أحد منتجات مجموعة الدكتورة دعاء سهيل ، يساعد على تقليل كمية السعرات الحرارية التي تدخل للجسم . 
وفي تصريحات سابقة ، وأشار إلى أن الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة ، ولا تحتوي على أية مواد صناعية ، وتساهم في تقليل الشهية .

وتابع أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية ، وتحويلها لطاقة .

وأكمل أن مريض السمنة يزداد في الوزن ، يوميا ، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون ، فيما بعد  .

استشاري الدهون السمنة الدكتور خالد أحمد غزالي اخبار التوك شو

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