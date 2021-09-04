استشاري يكشف السبب الرئيسي للسمنة .. فيديو

كشف الدكتور خالد أحمد غزالي ، استشاري النباتات الطبية ، عن السبب الأساسي للسمنة بالجسم ، موضحا أن الدهون ليست السبب الرئيسي وراء السمنة .

ولفت الدكتور خالد أحمد غزالي ،خلال لقائه لـ برنامج "سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، إلى أن السكريات هي السبب الرئيسي للسمنة ، موضحا أن الدقيق الأبيض أحد العوامل الأخرى لزيادة الوزن ، والذي من الممكن استبداله بـ الدقيق الأسمر .

وتابع أن مشروب " بيستا " وهو أحد منتجات مجموعة الدكتورة دعاء سهيل ، يساعد على تقليل كمية السعرات الحرارية التي تدخل للجسم .

وفي تصريحات سابقة ، وأشار إلى أن الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة ، ولا تحتوي على أية مواد صناعية ، وتساهم في تقليل الشهية .

وتابع أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية ، وتحويلها لطاقة .

وأكمل أن مريض السمنة يزداد في الوزن ، يوميا ، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون ، فيما بعد .