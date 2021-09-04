استشاري يحذر من خفض الوزن السريع: يضعف إنتاج البويضات.. فيديو

قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، إن المجتمع ذكوري إلى حد ما، وفي حال حدوث تأخر في الانجاب يطلب من السيدة الكشف، مشيرًا إلى ان هناك إمكانية للتعرف على سبب تأخر الإنجاب لدى الرجل من خلال تحليل واحد للسائل المنوي ، أما تأخر الحمل لدى المرأة متشعب ويرجع إلى العديد من الأسباب.

وأضاف "سعيد" خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي و ياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى تأخر في الإنجاب، وينصح بخفض الوزن بشكل تدريجي، خاصة ان خفض الوزن بشكل كبير قد يؤدي إلى ضعف في إنتاج البويضات، وهذا قد يؤثر على الحقن المجهري.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لتنشيط البويضات، وبعد ذلك سحب البويضات وحقنها بالحيوانات المنوية، واختيار 3 أجنة، وزرعها في الرحم، وفي حال وجود اجنة زائدة يتم تجميد الأجنة.



بالفيديو.. استشاري: 90% نسبة حدوث الحمل حال عدم التدخل المبكر لعلاج تأخر الإنجاب

قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، إن تأخر الإنجاب يعد قضية اجتماعية وتمثل جزء كبير من اهتمامات الأسرة المصرية.

وأضاف "سعيد" خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي و ياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الأسرة قد تضحي بأي شيء من أجل علاج مشكلة تأخر الإنجاب، لأن الإنجاب يعد ضرورة ملحة ، خاصة في المجتمع المصري.

وتابع أن تأخر الانجاب يعني أن يعيش الزوجان عامًا أو عامين بدون سفر وبعلاقة زوجية منتظمة، وفي حال عدم وجود حمل، يجب البحث عن مشكلة تأخر الإنجاب، مشيرًا إلى أن الحمل يحدث بنسبة 90% حال عدم التدخل المبكر لعلاج تأخر الإنجاب.