الأهلي يحسم الجدل حول مشاركته في كأس مصر.. فيديو

قال سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه لا مانع للنادي الأهلي من لعب بطولة كأس مصر، مضيفا:" الهدف الرئيسي للنادي هو انجاز كل البطولات ".



وأضاف سعد شلبي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"الأهلي عايز يلعب أي بطولة عشان ياخدها ثم ننتقل للبطولة التي تليها ".

وتابع سعد شلبي:" النادي الأهلي مستمرا في بطولة كأس مصر"، وسوف ينظم احتفالية للاحتفال بالإنجازات التي حققها للنادي ".



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وتابع سعد شلبي:" النادي الأهلي حقق النجمة التاسعة والعاشرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا عامين متتاليين والنادي الأهلي حريص على تحقيق أي بطولة ولا يوجد مركز عند النادي الأهلي سوى المركز الأول ".