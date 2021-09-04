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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساندي: سمكري البني آدمين كان هيجيلي شلل وكنت ممكن أموت فيها..فيديو

صدى البلد

روت الفنانة ساندي، تجربتها مع يوسف خيري الملقب بسمكري البني آدمين، قائلة:"إن معاناتها مع هذا المركز تعود إلى عامين، موضحة أنها وجّهت الكثير من المناشدات والتحذيرات منذ أكتوبر 2019، وذلك بعد شهر واحد من معرفتها بهذا الشخص.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ ام بي سي مصر”، أنها كانت تعاني من "إعوجاج" في العمود الفقري، ونصحها بعض زملائها بالتوجه لهذا المركز، كاشفة أن الفنان أمير كرارة ذهب إليه، وأن الفنانة أسماء جلال أشادت به.

وأوضحت أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لها، واكتفى بـ"طأطأة" رقبتها، لكنّها أصيبت بعد بأسبوع ونُقلت للمستشفى واكتشف الأطباء أنّها كادت تُصاب بـ"شلل رباعي".


وأشارت ساندي، إلى أنها تواصلت مع هذا الشخص، وأبلغته أنه تسبّب في إصابتها بعاهة مستديمة، لافتة إلى أنه زوَّر بطاقتين شخصيتين.

ام بي سي مصر اسماء جلال عمرو أديب الفنانة ساندي الملقب بسمكري البني آدمين

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