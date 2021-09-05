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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق : الصراعات المتواجدة في العالم الآن قائمة على الطاقة.. فيديو

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ، إن الصراعات المتواجدة في العالم الأن قائمة علي الطاقة مؤكدا أن تصدير الطاقة اصبح احد الروافد الأساسية في عمل الدبلوماسي والسياسي وهذا من اجل إنشاء القوة الذاتية للدولة .

وأضاف محمد العرابي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن محور السياسة الخارجية المصرية الأن مبني علي  الاستقرار في المحيط الاستراتيجي الخاص بمصر  وهو قائم علي المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الدول المحيطة بنا ، مؤكدا أن منتدي الشرق الأوسط الأن اصبح منظمة شبه إقليمية .

وأوضح محمد العرابي ، أن العلاقات الثنائية بين الدول تحقق العديد من الإنجازات مؤكدا أن العلاقات المصرية الأوروبية ناجحة جدا ، مؤكدا ان الدولة المصرية تعمل علي احدث تنمية حقيقة بالتعاون مع الآخرين من أجل رفاهية الشعوب واليونان وقبرص يركزون علي هذه النقطة مع مصر .

السفير محمد العرابى: القمة الثلاثية جرس إنذار للعالم بضرورة حل القضية الفلسطينية

 

أشاد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، بتوقيت انعقاد القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، لافتا أن العالم الآن منشغل بقضايا أخرى أثرت على مدى اهتمام بالقضية الفلسطينية التي أصبحت في آخر قائمة اهتمام العالم.

وأضاف السفير محمد العرابى  ، القمة الثلاثية أعادت القضية الفلسطينية إلى الأذهان وأعطت العالم جرس إنذار بأنه آن الأوان لحدوث تقدم سياسي في مسارها، مؤكد على ضرورة إعادة التركيز على القضية الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، رسائل البيان الختامي أكد على ضرورة إرضاء طموحات الشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة  والأسس التي من الممكن أن تقوم عليها أى حلول سياسية مقبلة، لافتا أن دول العالم يجب عليها أن تدعم وتساند القضية الفلسطينية .

 

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