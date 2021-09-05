هدايا مرعبة.. شاهد ماذا ترك مستأجر لصاحب المنزل قبل مغادرته

بدون أي سابق إنذار فأجا مستأجر مالك منزل بتركه مجموعة من العناكب السامة وثعبان من الأنواع التي تحظر سلطات ولاية ماين الأمريكية تربيتها كحيوانات أليفة.

ووجد المالك، الذي لم يُكشف عن اسمه، 19 عنكبوتاً من عناكب الرتيلاء المخيفة في منزله، منها 15 على قيد الحياة، بجانب أفعى من نوع ثعبان الملكي، بلا طعام أو ماء.

تحت السيطرة

ونشر منقذ ومربي الحيوانات الغريبة، درو ديجاردان، عبر حسابه على موقع « فيسبوك» مجموعة من الصور للزواحف المخيفة التي جمعها من المنزل، بعدما استعان به المالك لتخليصه من الحيوانات المرعبة التي تركها المستأجر خلفه.

وكتب «ديجاردان»: «تلقيت اليوم مكالمة هاتفية من صاحب منزل متوتر بشأن بعض الحيوانات المهملة في مسكنه، وجميعها من الحيوانات التي يُحظر تربيتها في المنازل، لكن كل شيء على ما يرام الآن».

إنقاذ الحيوانات

وأطلق منقذ ومربي الحيوانات الغريبة على حسابه «Dr Drew and his animals too» مبادرة للتوعية بالحيوانات الغريبة المهملة أو غير المرغوب فيها، ويحتفظ بمجموعة كبيرة من هذه الأنواع، من بينها سلاحف وثعابين، والتي يستخدمها في تنظيم دروس تعليمية في المدارس وعروض في حفلات أعياد الميلاد.

وتشمل الأنواع الأخرى في قائمة الحيوانات التي يُحظر تربيتها في ولاية ماين، الديوك الرومية والدببة والتماسيح والقرود وطيور البجع.