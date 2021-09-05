مصرع طفل وإصابة جده وآخر في تصادم تروسيكل ونقل في سوهاج

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر مصرعه وأصيب جده لوالده ونجل عمومة الجد بجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم تروسيكل بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دارالسلام، ووجود متوفي ومُصاب.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو (بخيت ع ا ح - 20 سنة - عامل - ويقيم دائرة مركز جرجا)، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو (مصطفى خ ح - 66 سنة - عامل - ويقيم دائرة المركز)، ونتج عن الحادث وفاة الطفل (محمود خ م خ - 6 سنوات - حفيد قائد التروسيكل)، وإصابة جده لوالده و(عمر م ع م - 81 سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي

وأفاد قائد السيارة والمُصاب الثالث ووالدة المتوفي المدعوة (نادية ا ش - 23 سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفت الأخيرة الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.