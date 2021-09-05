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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير مكتب بريد قرية الطوناب بإدفو لحل أزمة المعاشات لكبار السن

سيدة من قرية الطوناب
سيدة من قرية الطوناب

سلط برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، الضوء على تطوير مكتب بريد قرية " الطوناب " بإدفو محافظة أسوان ، وذلك لحل أزمة المعاشات لكبار السن .

 

وقالت إحدى السيدات بالقرية : الوقت فرق معانا والحياة بقت أسهل ، وشعرنا بالفرق في خدمات الصرف الصحي والبريد .

 

من جانبها، قالت سيدة أخرى بالقرية : شعرنا بالنظام والترتيب عن الأول وبندخل نقبض ونمشي .

 

وقال مواطن : التطوير وصل للمدارس وشغال على إقامة المدارس الجديد ، والعمران شغال على قدم وساق بصورة لا توصف .

 

من جهته ، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو ، وأيضاً قرية القنان بمركز إدفو، والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

 

من جانبه ، أكد الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3451 ) مواطن ، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى .

 

قرية الطوناب اخبار التوك شو أسوان اللواء أشرف عطية محافظة أسوان

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