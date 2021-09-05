تطوير مكتب بريد قرية الطوناب بإدفو لحل أزمة المعاشات لكبار السن

سلط برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، الضوء على تطوير مكتب بريد قرية " الطوناب " بإدفو محافظة أسوان ، وذلك لحل أزمة المعاشات لكبار السن .

وقالت إحدى السيدات بالقرية : الوقت فرق معانا والحياة بقت أسهل ، وشعرنا بالفرق في خدمات الصرف الصحي والبريد .

من جانبها، قالت سيدة أخرى بالقرية : شعرنا بالنظام والترتيب عن الأول وبندخل نقبض ونمشي .

وقال مواطن : التطوير وصل للمدارس وشغال على إقامة المدارس الجديد ، والعمران شغال على قدم وساق بصورة لا توصف .

من جهته ، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو ، وأيضاً قرية القنان بمركز إدفو، والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

من جانبه ، أكد الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3451 ) مواطن ، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى .