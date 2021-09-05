صفقة الزمالك الجديدة تظهر في تدريبات الفريق

انتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الوافد حديثا من المصري البورسعيدي في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على تهنئة اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر.

ويغيب عن تدريبات الزمالك كل من: محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو لانضمامهم للمنتخب الأول.. والمغربي أشرف بن شرقي لتواجده مع منتخب بلاده والتونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للتواجد مع منتخب نسور قرطاج.

