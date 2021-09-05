صفقة الزمالك الجديدة تظهر في تدريبات الفريق

انتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الوافد حديثا من المصري البورسعيدي في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على تهنئة اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض.
وكان الزمالك قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر.
ويغيب عن تدريبات الزمالك كل من: محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو لانضمامهم للمنتخب الأول.. والمغربي أشرف بن شرقي لتواجده مع منتخب بلاده والتونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للتواجد مع منتخب نسور قرطاج.