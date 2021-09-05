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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محمود الشحات أنور: قرأت القرآن في طفولتي أمام شيخين للأزهر

محمود الشحات أنور
محمود الشحات أنور

قال الشيخ محمود الشحات أنور القاريء العالمي، إن  لقب دولة التلاوة الحديثة اختاره التلفزيون المصري في أحد اللقاءات وكان يروا أن بفضل الله دولة التلاوة الحديثة متمثلة في، ثم تبعها عددا من المواقع والتلفزيون.

وأضاف الشحات أنور خلال ندوة له في صدى البلد: أخي الشيخ أنور كان يفتتح الإذاعة المدرسية ثم المستشار محمد أخي بعده وصوته جميل بعدها كنت أنا، وكل يوم نفتتح الإذاعة المدرسية بالقرآن، والشيخ جاد الحق قرأت أمامه في حفل بالمعهد الديني وزارنا أيضًا الإمام الأكبر الراحل محمد سيد طنطاوي وقرأت أمامه.


قال الشيخ محمود الشحات أنور، إنه اختار كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر رغم أن مجموعه في الثانوية الأزهرية كان يقبل كليات أكبر، مشيرا إلى أن الكليات التي كانت له فرصة فيها  صحافة وإعلام ولغات وترجمة الأزهر لكن الكليات الشرعية كانت هدفا له من الصغر.


وأوضح :  والدي قال ادخل المجال الذي تريده وأنت حافظ للقرآن ولا داعي للكليات الشرعية ، لكن كان لدى رغبة في كلية دراسات إسلامية حتى أكون ملما بكل علوم الدين.

وأضاف: والدي كان يقرأ القرآن للقرآن، والدي من قراء الرعيل الأول ويقال في العالم الإسلامي أن مدرسة الشحات أنور  ومدرسة عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمد رفعت حجر الأساس لكل القراء على مستوى العالم.

 

وتابع: أبو العينين شعيشع كان حبيبي، وكنت أتعامل معه كجدي وأذهب له أنا وأخي أنور وكان يتصل بي لو تأخرت عنه أسبوع يحكي ويفضفض في أمور  كثيرة تاريخية عريقة منذ الثلاثينات، وكان يقلد الشيخ رفعت، وتلاوات للشيخ رفعت كثيرة كان تالفة صححها بصوت في اذاعة القران الكريم.

 

محمود الشحات أنور لقب دولة التلاوة الحديثة الإذاعة المدرسية الإمام الأكبر الراحل محمد سيد طنطاوي الشيخ محمد رفعت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الثانوية الازهرية العالم الإسلامي

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