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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي: نمتلك مقومات تحقيق نهضة عربية شاملة إذا حَسُن استغلالها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، اليوم، حيث بدأ كلمته بالترحيب برؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات الدولية والإقليمية، وجميع الحضور.


وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم في افتتاح مؤتمر العمل العربي، إن أمتنا العربية أمة تضرب بجذور حضارتها في أعماق التاريخ، تحمل في طياتها مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تعزز سبل التعاون والتكامل المشترك، كاللغة والحضارة والدين والثقافة، حيث يمثل كل ذلك وغيره، مقومات تحقيق نهضة عربية شاملة إذا حُسن استغلالها".


وأضاف "الرئيس السيسي" "كما تتوجب الإشارة إلى أن عالمنا العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على العمل وتتأثر به ولما لها من انعكاسات على بلادنا العربي خاصة في مجال التشغيل والحد من البطالة مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل والذي بات يعيش تطورات مفاجئة وعميقة".

 

الرئيس السيسي يثمن جهود منظمة العمل العربية

ثمن الرئيس السيسي، طرح منظمة العمل العربية موضوعات جديدة تواكب التطورات العالمية وتعمل على توفير وظائف حقيقية للشباب وتستهدف- على نحو خاص- تمكين المرأة اقتصاديًا، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بما يحقق للاقتصاد العربي التنمية والرخاء.  

 

يُذكر أن المؤتمر سيستمر حتى 12 سبتمبر، حيث تترأسه مصر بحضور 16 وزير عمل عربي، و4 رؤساء، و404 من الأعضاء المشاركين من مختلف المنظمات والهيئات.

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