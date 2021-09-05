تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ النائبة هيام الطباخ لاختيارها بعضوية اتحاد البرلمانيين الكشفيين العرب

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهاني للنائبه هيام الطباخ ممثلتها في مجلس النواب لاختيارها بعضوية اتحاد البرلمانيين الكشفيين العرب كممثل بالعضوية عن مجلس النواب المصري.

و شاركت النائبة هيام الطباخ اليوم افتتاح اللقاء بمقر المنظمة الكشفية العربية بمدينة نصر والذي ويستمر الاجتماع الحالي بحضور ممثلي البرلمانات العربية حتى ٩ سبتمبر الجاري.

هذا واستقبل السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك في إطار الاهتمام بالتعريف بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية بصفة عامة، والوكالة بصفة خاصة في خدمة وتعزيز المصالح المصرية بالخارج.

استعرض السفير محمد خليل محاور العمل المختلفة وما تقدمه الوكالة المصرية للأشقاء الأفارقة من خلال برامج بناء القدرات والدورات التدريبية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية، علاوة على إيفادها لخبراء لتدريب الكوادر الوطنية.

كما تطرق أمين عام الوكالة إلى المساعدات التي يتم تقديمها إلى الدول الأفريقية وفقاً لاحتياجاتها، وكذا المساعدات الإغاثية خلال الأزمات، بالإضافة إلى المشروعات المختلفة التي تقوم الوكالة بتنفيذها في مختلف المناطق بالقارة لدفع معدلات التنمية بها. وأشار إلى الأهمية التي توليها الوكالة لموضوعات التعليم والمنح الدراسية التي تقوم بتوفيرها للكوادر الأفريقية للدراسة بالمؤسسات التعليمية المصرية المرموقة، في سبيل إعداد كوادر متميزة وقادرة على النهوض بالقارة.