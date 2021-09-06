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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد كلمة الرئيس الأخيرة الخاصة بالتبرعات.. احذر عقوبة الاحتيال في جمعها

صدى البلد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية أبواب الخير التي تم تنظيمها اليوم، رسالة طمأنة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادى أمينة، قائلا:" صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".

عقوبة النصب في جمع التبرعات على المواطنين

ووضع  قانون العقوبات الكثير عقوبات رادعة على الأشخاص الذين يلجأون لبعض الحيل من أجل جمع الأموال من المواطنين.

حيث نصت المادة 336 من قانون العقوبات في بابه العاشر، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون العقوبات جمع التبرعات عقوبات رادعة عقوبة النصب في جمع التبرعات

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