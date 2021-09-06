تجديد حبس 3 متهمين لحيازتهم هيروين وسلاح في السلام

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين والسلاح في السلام.

البداية عندما، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم " بدائرة القسم ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.