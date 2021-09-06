تجديد حبس متهم سرق عدادات المياه من داخل العقارات في القاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات في القاهرة.

وكان تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات ، وإعادة المسروقات .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (2 عداد مياه) من داخل العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب الفك، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه بأسلوب "الفك".

كما اعترف بارتكاب حادث سرقة عداد مياه من داخل العقار بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهماه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.