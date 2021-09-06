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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تدمر خصوصيتك في هواتف آيفون

3 أشياء تدمر خصوصيتك
3 أشياء تدمر خصوصيتك في هواتف آيفون

توالت التحذيرات على مستخدمي هواتف آيفون في الآونة الأخيرة، بسبب عدد كبير من الثغرات الأمنية التي استهدفت المستخدمين في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يعتبر العام الحالي هو الأكبر في نسبة تعرض مستخدمي آيفون.  

 

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن هناك عدد من المحظورات التي يجب على مستخدمي هواتف آيفون اجتنابها بشكل كبير، حتى لا يتعرضوا للاختراق وتسريب بياناتهم الشخصية من قبل الهاكرز ، وفيما يلى أهم التحذيرات التي يجب على المستخدمين وضعها في الاعتبار: 

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1- عدم استخدام كابل O.MG الشبيه بكابل Lightning  


 وحذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني مستخدمي أجهزة آبل من استخدام كابل خطير كابل O.MG يشبه كابل Lightning الخاص بآبل، حيث يمثل الكابل خطورة أمنية كبيرة على بيانات المستخدمين.

وتم إنشاء كابل O.MG وتسويقه من قبل باحث أمني يُعرف باسم MG حيث يقوم الكابل بإنشاء نقطة اتصال WiFi واى فاى للهاكرز، ويقوم كابل O.MG بسحب كل بيانات مستخدمي آبل بمجرد استخدام الكابل وإدخاله في أجهزتهم المختلفة.

 

2- عدم استخدام شبكات الواى الفاى المفتوحة أوالغريبة 


وتأخذ شبكات الواي فاى الخبيثة عددا من الأسماء مثل (%secretclub%power و %p%s%s%s%s%n ) وغيرها من الأسماء الغريبة، وتقوم هذا الشبكات بحذف جميع شبكات الواي فاى الاخرى المتصلة بها هواتف آيفون لتقوم هي بالاتصال بهواتف المستخدمين دون غيرها ومن ثم سرقة محتوى البيانات الخاصة بهم.

 

3- الابتعاد عن تحميل التطبيقات الغير موثوقة في  App Store    
     
 

وكان الباحث الأمنى Kosta Eleftheriou قد كشف عن عن ثغرة خطيرة فى عدد من تطبيقات App Store تختبئ في تطبيقات الألعاب وكذلك تطبيقات مخصصة للأطفال فى متجر App Store تقوم بسرقة أموال المستخدمين عند تحميلها على هواتف آيفون وتخترق الحسبات البنكية للمستخدمين. 
 

هواتف آيفون ثغرات ايفون اختراق تسريب بيانات شخصية مستخدمي هواتف ايفون

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