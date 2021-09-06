اليوم.. عرض "سالب واحد" بالدورة السابعة لمهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية

يُعرض اليوم الإثنين، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، العرض المسرحي "سالب واحد"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة لمهرجان الحرية المسرحي، الذي انطلق اليوم بمدينة الإسكندرية، ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.



ويشارك العرض ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان، ويمثل المعهد العالي للفنون المسرحية، ويعد من العروض المسرحية الشبابية المهمة، التي حظت بالمشاركة في العديد من المهرجانات، كان أبرزها مهرجان جامعة صحار بسلطنة عمان، وحصل من خلاله على معظم الجوائز، وهي: أفضل عرض مسرحي أول متكامل، وأفضل ممثلة وممثل دور أول، وأفضل تأليف وموسيقى وديكور، كما حصل العرض على جوائز عديدة في كافة عناصره في الدورة الـ37 من المهرجان العربي "زكي طليمات".

ويتناول عرض "سالب واحد" قضايا المعاقين وذوي الهمم، ومعاناتهم في التعامل مع الآخرين، والعرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن تأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر، وبطولة (حسام حافظ، محمود عبد الرازق، سالي سعيد، مصطفى رشدي، يارا المليجي، أحمد عباس)، ديكور عبد الرحمن خالد، تأليف موسيقى وألحان أحمد حسني، أشعار عبد الله صابر.