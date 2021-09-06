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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخطاء ميقعش فيها مدرب هاوي.. ميدو يطالب حسام البدري بالرحيل

ميدو
ميدو

انتقد النجم أحمد حسام "ميدو"، حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب المستوي الفني الذى ظهر به الفراعنة أمام الجابون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال ميدو فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع إسلام صادق، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا أتفق مع تصريحات حسام البدري حول خروج المنتخب بنتيجة إيجابية، هذا أمر خاطيء هناك أخطاء فنية وتكتيكية من جانبه ولا يجب أن يقع فيها مدرب هاوي".

وأضاف: "من الواضح أن حسام البدري متوتر خلال قيادته لمباريات المنتخب الوطني فى المباريات الماضية وهو الأمر الذى يتم نقله للاعبين ويظهروا بشكل متواضع".

ميدو: النسخة الحالية هي الأسوأ للفراعنة منذ 15 سنة.. وفينجادا لن يفيد المنتخب

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

ميدو: الحل هو رحيل حسام البدري عن المنتخب

تابع ميدو أن مشاكل الكرة المصرية ليست مدير فني بل تخبط إداري وعدم وجود مواعيد منتظمة لبطولة الدوري الممتاز، مشددا على ضرورة وجود مجلس إدارة منتخب لاتحاد الكرة.

وتابع: "هناك حالة من الجفاء بين الجماهير المصرية والمنتخب الوطني، والجميع حزين على شكل الفراعنة فى المباريات الأخيرة بسبب الأداء الباهت الذى لم يتحسن على الاطلاق".

وأتم: "الحل السريع فى الفترة الحالية هو رحيل جهاز حسام البدري عن المنتخب الوطني، وفكرة تعيين فينجادا لقيادة الفراعنة هو أمر فاشل للغاية ولن يفيدنا على الاطلاق".

وتعادل منتخب مصر مع الجابون (1-1)، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستمر الانتقادات للجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، بسبب الأداء الضعيف، الذي يقدمه المنتخب.

منتخب مصر الدوري الممتاز ميدو المنتخب الوطني حسام البدري بطولة الدوري الكرة المصرية كأس العالم

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