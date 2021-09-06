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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: النسخة الحالية هي الأسوأ للفراعنة منذ 15 سنة.. وفينجادا لن يفيد المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن شكل منتخب مصر "لا يبشر بالخير"، والنسخة الحالية من المنتخب هي الأسوأ منذ 15 سنة.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون (1-1)، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال ميدو فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع إسلام صادق، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "إحداث تغييرات على التشكيل أمر طبيعي بسبب ضغط المباريات، محمد عبدالشافي كان أكثر اللاعبين جاهزية على المستوي الفني والبدني وكان يجب أن يشارك أساسيا".

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وأضاف: "طارق حامد أكثر لاعب لائق بدنيا في مصر، ويستطيع خوض 40 مباراة متتالية، لكن لنفترض إنه ليس في أفضل حالاته البدنية وانت مخير إنك تشاركه في مباراة واحدة فقط من المباراتين، هل تشاركه أمام منتخب أنجولا المتواضع علي ملعبك، أم أمام الجابون".

وأتم: "فكرة تعيين فينجادا لقيادة الفراعنة هو أمر فاشل للغاية ولن يفيدنا على الاطلاق".

وتلقى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، انتقادات شديدة، بسبب الأداء الضعيف، الذي يقدمه المنتخب.

منتخب مصر ميدو حسام البدري طارق حامد كأس العالم 2022 تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم محمد عبدالشافي

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