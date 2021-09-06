غضب بين مصطافي رأس البر لانقطاع الكهرباء

محافظة دمياط

اشتكى سكان مدينة رأس البر من عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائى من جديد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ، ما تسبب فى غضب المواطنين عامة والمصطافين، بسبب انقطاع الكهرباء على فترات متقطعة عدة مرات، فيما اشتكى آخرون من ضعف جهد التيار الكهربى الذى يصعب معه تشغيل الأجهزة الكهربائية.

وانتقد الأهالى مسؤولى قطاع الكهرباء بسبب العودة لقطع الكهرباء فى موجات الحر الشديدة ، متسائلين اين تصريحات وزارة الكهرباء عن تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء، واختفاء ظاهرة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال.

وارجع الأهالى سبب انقطاع الكهرباء برأس البر بسبب عملية التوسع الافقى والرأسى وإنشاء عددا من المشروعات السياحية كمجموعات الفود كورت بالجربى والنيل ومنطقة اللسان من دون تطوير وتحديث شبكة الكهرباء التى لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين مما تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب المحلات والمطاعم وتلف الأغذية واللحوم بالثلاجات.

و تساءل المواطنون كيف ستتحمل رأس البر الكثافة السكانية الناتجة عن المشروعات السكنية بمنطقة الجربى والامتداد العمرانى.

وشهد مصيف رأس البر هذا الموسم أعدادا غفيرة من المصطافين مما تسبب في ضغط كبير على المرافق والخدمات المتهالكه والتى لم تشهد اى أعمال تطوير منذ سنوات.

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