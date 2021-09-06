عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

غضب بين مصطافي رأس البر لانقطاع الكهرباء

صدى البلد

اشتكى سكان مدينة رأس البر من عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائى من جديد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ، ما تسبب فى غضب المواطنين عامة والمصطافين، بسبب انقطاع الكهرباء على فترات متقطعة عدة مرات، فيما اشتكى آخرون من ضعف جهد التيار الكهربى الذى يصعب معه تشغيل الأجهزة الكهربائية.

وانتقد الأهالى مسؤولى قطاع الكهرباء بسبب العودة لقطع الكهرباء فى موجات الحر الشديدة ، متسائلين اين تصريحات وزارة الكهرباء عن تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء، واختفاء ظاهرة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال.

وارجع الأهالى سبب انقطاع الكهرباء برأس البر بسبب عملية التوسع الافقى والرأسى وإنشاء عددا من المشروعات السياحية كمجموعات الفود كورت بالجربى والنيل ومنطقة اللسان من دون تطوير وتحديث شبكة الكهرباء التى لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين مما تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب المحلات والمطاعم وتلف الأغذية واللحوم بالثلاجات.

و تساءل المواطنون كيف ستتحمل رأس البر الكثافة السكانية الناتجة عن المشروعات السكنية بمنطقة الجربى والامتداد العمرانى.

وشهد مصيف رأس البر هذا الموسم أعدادا غفيرة من المصطافين مما تسبب في ضغط كبير على المرافق والخدمات المتهالكه والتى لم تشهد اى أعمال تطوير منذ سنوات.

 

اقرأأيضا:

 

كشف وعلاج ببلاش.. القوافل الطبية المجانية قبلة البسطاء في قرى دمياط|صور

راس البر انقطاع الكهرباء محافظة دمياط الدكتورة منال عوض

موضوعات متعلقة

الخارجية: نراقب تطورات الوضع في غينيا وندعو جميع الأطراف لضبط النفس

تشبيع جثمان والدة ميار الببلاوي من مسجد مقابر العائلة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

شاكوش ليس الوحيد.. شيرين صاحبة النصيب الأكبر من قرارات منع الغناء

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية لـ مصطفى محمد

قطع المياه عن عدد من شوارع منطقة المهندسين لمدة 8 ساعات

ترقبوا نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 عبر هذا الرابط

عبد الله السعيد يخطط لإنهاء مسيرته في الزمالك.. تفاصيل

بعثة المنتخب الوطني تصل مطار القاهرة عائدة من الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

ذبح ابنة أخيه وقدمها قُربانًا للجن.. تعرف على عقوبة قاتل سوهاج

الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة.. تفاصيل

ميدو يصدم مصطفى محمد بعد واقعته مع حسام البدري

زكي عبد الفتاح عن تصرف مصطفى محمد الخارج عن النص: «شيكابالا فعلها قبله»

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ