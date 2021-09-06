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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الدور الثاني للثانوية العامة بدمياط

صدى البلد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة تلقي الشكاوى الخاصة  بامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية لم تتلق أى شكوى اليوم من الامتحان.

 

ومن جانبه صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تنفيذا لتوجيهات  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يتم المرور على الطلاب للتأكد من عدم وجود شكوى خلال الامتحانات.

 

وأكد "عثمان" أنه أدى اليوم ٤٧ طالبا وطالبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات من أصل ٥٠ طالبا مقيدا بامتحان اليوم.

 

 وأوضح "وكيل الوزارة" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان سير الامتحانات، بناء على تعليمات محافظ دمياط حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بجميع اللجان. وقد اطمأن "وكيل الوزارة" إلى انتظام دخول الطلاب داخل اللجان، مؤكدا عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أية شكاوى بشأن الامتحانات.

 

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