افتتاح وحدة الإرشاد الأكاديمي بـ تربية عين شمس

افتتح الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية ، بحضور الدكتورة صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د. مي صالح عبد المقصود مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، الدكتورة جيهان يوسف نائب مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي و د. دينا محمد عبد المقصود نائب مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي.

اشارت د. مى صالح عبد المقصود أستاذ مساعد بقسم الكيمياء مدير الوحدة ان وحدة الإرشاد الأكاديمي تخدم طلاب الساعات المعتمده بداية من تعريفهم بكل برامج الساعات المعتمدة فى الكلية إلى جانب مساعدتهم فى تسجيل مقرراتهم طوال فترة الدراسة من خلال المرشدين الأكاديميين إلى جانب تقديم الدعم الطلابى و متابعة السجلات الأكاديمية للطلاب.

وفي باكورة أنشطتها قامت الوحدة بتنظيم أسبوع تعريفي بالتعاون مع وحدات الكلية ورؤساء الأقسام العلمية و الأدبية والتربوية واتحاد طلاب الكلية لمساعدة الطلاب الجدد في اختيار البرامج المناسبة لهم.