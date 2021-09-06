ترقبوا نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 عبر هذا الرابط

انتهت أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول بالجامعات بتنسيق الكليات 2021، مساء أمس، وفقا للخريطة الزمنية المحددة من جانب المجلس الأعلي للجامعات للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021 لذلك ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

تنسيق المرحلة الثانية 2021

وبدأ تنسيق المرحلة الثانية، بحد أدني 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، بإجمالي 186 ألفا و618 طالبا، وللشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لأقل من 269.5 درجة بإجمالي 56 ألفا 404 طلاب، وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 243 ألفا و22 طالبا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021



نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمى، الرابط الرسمى الذى من خلاله يتم الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2021 من التنسيق اضغط هنا .

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سوف يعقد مؤتمر صحفي بعد قليل للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2021

كليات المرحلة الثانية علمي علوم: كليات الطب البيطري – كليات الجامعات التكنولوجية – كليات الحاسبات والمعلومات – كليات العلوم- كليات التمريض – كلية الألسن – كليات الاقتصاد والعلوم السياسية – كليات الذكاء الاصطناعي – كليات الزراعة.

كليات المرحلة الثانية علمي رياضة: الهندسة – كليات الحاسبات والمعلومات- كلية التخطيط العمراني – كليات الذكاء الاصطناعي – كلية الألسن – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – كلية فنون جميلة عمارة.

كليات المرحلة الثانية أدبي: التربية- كليات الحقوق (انتظام / انتساب)- كليات الأداب (انتظام / انتساب)- كليات السياحة الفنادق- كليات الخدمة الاجتماعية.

نتيجة المرحلة الثانية 2021

كتابة الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2021



يقوم الطالب بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص

هنا بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.