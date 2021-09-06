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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الانتهاء من تنفيذ طريق شرق الواحة في أكتوبر الجديدة

مدينة ٦ أكتوبر الجديدة
مدينة ٦ أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، عن الإعداد والتجهيز للإعلان عن تسليم قطع الأراضي بموقع شمال المطار جنوب طريق الواحات بدءاً من ٣ أكتوبر المقبل.

 

وأضاف رئيس الجهاز، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق شرق الواحة والذي يربط منطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٨٠٠ فدان وحتى كومباوند بادية والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة الإسكان وأحد المطورين العقاريين.

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وعلى صعيد آخر قاما صباح اليوم المهندس وليد عبدالرحمن نائب رئيس الجهاز والمهندس محمود مراد معاون رئيس الجهاز بجولة تفقدية بمواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين " بالمدينة والجاري تنفيذ ١٠٣٩٢ وحدة سكنية جديدة، ورافقهم مديري الشركات المنفذة وجهات الاشراف وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وإزالة أي عقبات.

 

كما تم تفقد مباني المجمع الشرطي ومركز الشباب ومتابعة التشطيبات النهائية تمهيداً لنهوهم في نوفمبر المقبل.

 

كما أضاف المهندس وليد عبدالرحمن، بإنه جاري التجهيز لتسليم ٥٧٦ وحدة سكنية نموذج ٧٥ متر لمنخفضي الدخل في نهاية سبتمبر الحالي بالإضافة لتسليم ٣٦٠ وحدة سكنية في نهاية أكتوبر المقبل مع استمرار أعمال تشجير الطرق والمحاور الرئيسية وساحات انتظار السيارات وبدء أعمال زراعة مسطحات قطاع د.

الإسكان الاجتماعي وزارة الاسكان سكن كل المصريين الطرق والمحاور جهاز اكتوبر

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