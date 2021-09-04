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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المتر يقترب من 60 ألف جنيه.. أسعار الأراضي التجارية بالقاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة

قطع أراضي
قطع أراضي

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عدداً من قطع الاراضى الاستثمارية بأنشطة مختلفة بعدد من المدن الجديدة، لتلبية طلبات الشركات والمطورين بالمدن الجديدة، وتستهدف الوزارة زيادة طروحاتها من الأراضى بالمدن الجديدة والعمل على سرعة وتطوير تلك الأراضى.

 

و طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضي مخصصة للنشاط التجاري والإداري بأسعار تقترب من 60 ألف جنيه للمتر بمختلف المواقع المتميزة بالقاهرة الجديدة.

 

ووفقا لشروط الطرح المذكورة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الأرض، منها 10% يتم سدادها كجدية حجز ونسبة الـ 15% المتبقية تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

 

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القطع المطروحة بالمنطقة الصناعية

وجاءت القطعة الأولى بمساحة 1155 متر مربع وبلغ السعر التقديري للمتر 7940 جنيها، أما القطعة الثانية تحمل رقم 136 وتقع بالقطاع الاول بالمدينة بنشاط تجاري إداري بمساحة 3672 متر مربع ووصل سعر متر القطعة لنحو 44,730 جنيه، أما القطعة الثالثة تحمل رقم 393 بالقطاع الثالث بالمدينة بمساحة 717 متر مربع بنشاط تجاري بسعر 55,455 جنيها للمتر، أما القطعة الرابعة تحمل رقم 241 بنشاط تجاري إداري بالقطاع الثاني من المدينة على مساحة 1568 متر مربع ويقدر سعر المتر 58,565 جنيه.

وجاءت القطعة الخامسة بالقطاع الرابع بمركز المدينة بنشاط تجاري إداري بمساحة 4296 متر مربع بسعر 57070 جنيها للمتر، أما القطعة السادسة فتقع بحي النرجس فيلات بمساحة 2527 متر مربع بنشاط تجاري بسعر 33765 جنيه.

أما بالنسبة لمدينة أكتوبر الجديدة فتم طرح أرض بمساحة  1986 مترأً بنشاط تجارى بسعر 6835 جنيهاً للمتر، وأرضاً بمساحة 214795 كتراً بما يعادل 51.1 فدان بنشاط مخازن بسعر 1055 جنيهاً للمتر، وأرض بمساحة 50989 متراً بما يعادل 12.1 فدان بنشاط صناعى بسعر 980 جنيهاً للمتر.
 

وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الأراضى الاستثمارية مال واعمال اخبار مصر تطوير الأراضي

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