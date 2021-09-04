الإسكان: استلام الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لـ 5 وزارات وهناك جدول استلامات قريباً

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه على الرغم من أن أكبر تحد يواجههم هو الوقت، إلا أن هناك سرعة في التنفيذ، مضيفاً أنهم وصلوا للمراحل الأخيرة "التشطيبات الأخيرة" في العديد من المشروعات القومية.

وأضاف خالد عباس في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بسرعة الانتهاء من الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، كاشفاً أنه في منتصف أكتوبر القادم سيتم الانتهاء من معظم الميادين والمحاور.

ونوه نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أنه تم استلام الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لـ 5 وزارات، مشيراً إلى أن هناك جدول استلامات لعدد من الوزارات الأُخرى، وذلك خلال على مدار الأيام القليلة المقبلة.

وتابع خالد عباس أن تم الانتهاء أيضاَ من فرش المباني بنسبة 90%، موضحاً أن عدد المباني في العاصمة الإدارية حوالي 38 مبنى، مشيراً إلى أن هناك محطة كبيرة يوجد بها كافة الخدمات للحافلات، وصالة كبيرة للاستقبال، مضيفاً أن يكون 3 محطات للوقود، ومول تجاري، مؤكداً أن سيتم الانتهاء هذه المحطة “محطة الحافلات” في نهاية هذا العام.

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