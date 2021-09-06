لسد الشهية وزيادة الحرق.. بسمة الملا تكشف عن مكون طبيعي لفقدان الوزن

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن الشاى الأخضر يعد أحد أهم الأعشاب الرائعة لمضادات الأكسدة وسد الشهية، إضافةً إلى أنه يساعد على حرق دهون الجسم ويمده بالطاقة.

وأضافت “الملا”، خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن البوتاسيوم هو الوحيد المسئول على إشارات المخ، وبدونه الجسم لن يفقد الوزن أبدًا، موضحة أن هناك 4 ملايين طفل يعانون من السمنة المفرطة.

وفي سياق آخر، قالت دكتور بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن أى شخص تعرض لجلطة من قبل فمن الممكن أن يتعرض لجلطة أخرى بعدها، لذلك لابد من عمل فحوصات دم حتى يطمئن على نفسه.

وأضافت أنه للحفاظ على نفسك من جلطات القلب أو انسداد الشرايين والاوعية الدموية، لابد من عمل فحص كالسيوم اسكور، ومتابعة النسبة للحفاظ على قلبك من مشاكل تصلب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية.

وأكدت أن أفضل شيء للتخسيس القيام بالكورس المكثف، وهو عبارة عن مجموعة من كورسات التخسيس منها المورينجا والأكي بيري ونقط الحرق والقهوة الخضراء.

وتابعت: “ممكن تخسي من البيت.. وفكرة أننا بنخسس الحالات أونلاين جابت نتيجة رهيبة وخسسنا حالات كتيرة جدا جدا منها، حيث إنها تقوم بذلك منذ ثلاث سنوات”.