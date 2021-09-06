برلمانية: القيادة السياسية أكبر داعم لـ نظام التأمين الصحي الشامل

أكدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القطاع الصحي شهد تطوراً ملموساً، وغير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ توليه مقاليد البلاد، وهو يضع المنظومة الصحية على رأس أولوياته، ويشهد قطاع الصحة فى عصره، تقدمًا ملحوظا، لم تشهده مصر لعقود طويلة،مؤكدة أن الرئيس السيسي لم يدخر جهدا، في تقديم حياة كريمة، تليق بآدمية المواطن المصرى.

وأوضحت أن الرئيس السيسي يسابق الزمن ، من أجل تحسين المنظومة الصحية فى مصر، وذلك للنهوض بها، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية ، كانت ولا تزال أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم

وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن الرئيس السيسي لم يغفل أيضا عن توفير الحماية الصحية للأطفال، بل كفل لهم العيش فى ظل بيئة آمنة ينعمون بها، لافتة إلى أنه ومن هذا المنطلق، تم إطلاق مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، لعلاج الأنيميا بالمجان،والتى تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسي، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة، تلك المبادرة، التي كشفت عن الكثير من الحالات، مع وجود متابعة دورية فى التأمين الصحي وتوفير العلاج بالمجان للجميع.

جاء ذلك بعد أن قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة ساهمت في تقليل الخسائر من كورونا بنسبة 50%.



وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "حملات مبادرات الصحة العامة ساعدت كثيرا في تجاوز الأزمة"، لافته: "حشدنا مواردنا الإدارية والصحة لمواجهة جائحة كورونا".



وأشارت: "لم نتبن ما حدث في الدول الخارجية، ولم نقم بعمل اختبارات PCR، لجميع المواطنين مثل باقي الدول"، موضحه: "زودنا المخزون الاستراتيجي من الأكسجين إلى 3.3 مليون لترا استعداد للموجة الرابعة من فيروس كورونا".

وقالت زايد، إن هناك مرونة في سياسية التعامل مع أزمة حائجة فيروس كورونا، معقبه: "سنعيد فتح مستشفيات العزل مرة أخري إذا تطلب الأمر".



وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "تم الاستعداد جيدا للموجة الرابعة في المستشفيات"، موضحة: "زودنا أسرة الرعاية ودربنا الأطقم الطبية وأضفنا خطوط انتاج أدوية استعداد للموجة الرابعة".



وأشارت: "زودنا المخزون الاستراتيجي من الأكسجين إلى 3.3 مليون لترا استعداد للموجة الرابعة من فيروس كورونا"، موضحه: "حملات مبادرات الصحة العامة ساعدت كثيرا في تجاوز الأزمة"، لافته: "حشدنا مواردنا الإدارية والصحة لمواجهة جائحة كورونا".



وتابعت: "لم نتبن ما حدث في الدول الخارجية، ولم نقم بعمل اختبارات PCR لجميع المواطنين مثل باقي الدول".