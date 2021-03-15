خطوات التسجيل بالتأمين الصحي الشامل

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل الأوراق والمستندات المطلوبة للاشتراك بالمنظومة الجديدة داخل محافظات المرحلة الأولى، حتى يمكن للمواطنين الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية، وجرى إطلاق إشارة البدء الفعلي لأكبر مشروع صحي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





تتمثل أهم ملامح المنظومة في أن يكون لكل مواطن ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي، ولا يعالج أفرادا بل مسؤول عن علاج الأسرة بالكامل، وأن مساهمات المريض في العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه، والأدوية والأشعة والتحاليل 10%.





وجاءت الخطوات والأوراق المطلوبة للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل:





الأوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل





تبدأ إجراءات التسجيل في المنظومة، بذهاب رب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها محل السكن، على أن يحمل المستندات الآتية:





بطاقة الرقم القومي للأب أو رب الأسرة.





بطاقات الرقم القومي للبالغين أو شهادات الميلاد المميكنة



