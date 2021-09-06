بعد فرار الأسرى الفلسطينيين.. هاشتاج نفق الحرية يتحدى سلطات الاحتلال ويتصدر تويتر

تصدر هاشتاج نفق الحرية تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نجاح 6 أسرى فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في الفرار من أشد السجون الإسرائيلية تحصينَا وهو سجن جلبوع الذي يقع بمحاذاة مدينة بيسان شمال فلسطين، وذلك عبر نفق حفروه داخل زنزانتهم على مدى بضع سنوات.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، معبرين عن اشادتهم بنجاح الاسرى من الهروب من السجن الأشد تحصينا، وبطريقة تشبه الأفلام.

وأشار النشطاء إلى مدى صعوبة حفر نفق لقلة الإمكانيات وتشديد الحراسة على الأسرى من قبل جيش الاحتلال.



وأضافوا أن ذلك ليس بالغريب على الفلسطينيين إثر شجاعتهم وقوتهم في مقاومة العدو المحتل، موضحين أن العملية تعد عملية هروب تاريخية.

ومن أبرز التغريدات:

تُدهشُني جسارةُ الفلسطينيين، وفي كل بطولة لواحد منهم أفهم معنى كونهم أهلَ رباط، شجاعةٌ لا يستطيعُها كل أحد، ومشاهد لا تُرى إلا في أفلام هوليود يصنعها أسرى بعاديةٍ مدهشة، يصنعونها ببساطة ويتركون العدسات تُصورها من خلفهم.



وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن سجن جلبوع الإسرائيلي، الذي فر منه الأسرى الستة الذين كانوا في زنزانة واحدة، من خلال نفق يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسواره.

1- يطلق مسمى "الخزنة الحديدية" على سجن جلبوع لشدة تحصينه وإجراءات الأمن المتبعة داخله.

2- أُنشأ السجن بإشراف خبراء إيرلنديين وافتتح عام 2004، حيث تحتجز إسرائيل فيه فلسطينيين اتهمتهم بأنهم نفذوا عمليات داخل أراضي عام 1948، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية.

3- يقع سجن جلبوع في غور بيسان بجوار سجن شطة القديم ويعتبر جزءًا منه، ويتكون من 5 أقسام وفي كل قسم هناك 15 غرفة وتتسع كل غرفة إلى 8 أسرى.

4- مع بداية افتتاحه تم نقل مجموعة اعتبرت من النواة الصلبة للأسرى من جميع السجون مكونة من 70 أسيرا من مختلف التنظيمات، ضمن مخطط اسرائيلي يستهدف عزل النشطاء من الأسرى في هذا السجن.

5- يعتبر السجن قلعة حصينة أٌقيمت من الأسمنت المسلح والفولاذ ويحاط بجدار ارتفاعه 9 أمتار ويوجد في أعلاه صاج مطلي وذلك كبديل عن الأسلاك الشائكة التي توجد عادة في جميع السجون.

6- نصب على جميع نوافذ السجن حديد تم تطويره ويطلق عليه "حديد نفحا" وهو عبارة عن قضبان مصنعة من الحديد والأسمنت " لم يتمكن أحد في العالم حتى اليوم من نشره.

7- تم إدخال “عنصر سري” تحت أرضية السجن، ولا يسمح بالحفر، وإن تم إخراج جزء من الباطون الذي يغطي أرض السجن يتحول لون أرضية الغرفة إلى لون آخر يشير إلى محاولة حفر خندق، وفقًا لما ذكرته وكالة ”صفا” الفلسطينية.

8- يوجد كلاب حراسة موزعة حول أسوار سجن جلبوع تغطي كل المسافات الفاصلة بينها، مع توزيع دوريات حوله بشكل مستمر للتأكد من سلامة الإجراءات.

9- يوجد أبراج عالية موزعة على نقاط متفرقة تغطي السجن من كل الأطراف تشاهد بالعين المجردة والكاميرات الإلكترونية فائقة الدقة.

10- يجرى عمليات فحص دورية بشكل دائم على الأرضيات والجدران والنوافذ 3 مرات يوميا بأدوات خاصة لهذا الغرض.