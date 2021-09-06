سيد علي عن راتب حسام البدري: صحفي 40 عاما ومجمعتش هذا المبلغ

طالب الإعلامي سيد علي بتغيير منظومة الرياضة بالكامل في مصر على خلفية إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بعد التعادل أمام الجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال علي خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "يجب تغيير المنظومة الرياضية بالكامل وأتمنى من أي مسؤول لا يؤدي عمله أن يرحل".

وأضاف: "راتب حسام البدري 800 ألف جنيه وأنا صحفي أعمل منذ 40 عاما في المجال ولم أجمع هذا المبلغ؛ مصر لا تبخل على أبنائها".

وتابع: "لا أقوم بالهجوم على البدري خاصة بعد رحيله وأنا شخصيا أحترمه وأحبه لكني غاضب منه؛ ضغطي ارتفع خلال مباراة الأمس لدرجة أنني تركت المكان".

وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة قد قررت إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري والانعقاد لمدة 48 ساعة لحين تعيين جهاز جديد.