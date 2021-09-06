وزير التعليم: امتحانات العام الجديد ستعقد في المدارس وليست بالمنازل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن جميع امتحانات طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 /2022 ، سوف تعقد بالكامل في المدارس ولا مجال لعقدها بالمنازل.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى حاليا لأن يكون العام الدراسي الجديد عاما دراسيا منضبطا، مطبق فيه الحضور والغياب وأعمال سنة بقدر الامكان.

وقال وزير التربية والتعليم في مداخلة له في برنامج الحكاية: “المدارس شغالة السنة دي من رياض الأطفال لثانوية عامة لحين إشعار آخر ولن تغلق إلا في أحلك الظروف”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: الدولة تحاول المحافظة على الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتطعيم المعلمين وطلاب الثانوي العام والفني ، مشيرا إلى أنه تقرر منع أي معلم غير حاصل على لقاح كورونا من دخول المدرسة.

وأوضح وزير التعليم أن المدارس في العام الدراسي الجديد، ستكون هي الاساس و الاونلاين سيكون فقط لاثراء العملية التعليمية

مواعيد امتحانات العام الدراسي الجديد

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022

و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

موعد بدء العام الدراسي 2022

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

ويبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما