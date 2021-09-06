وزير التعليم: تركيب شاشات تفاعلية في جميع فصول 4 ابتدائي بالمدارس

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة قررت تركيب شاشات تفاعلية في جميع فصول 4 ابتدائي في المدارس .

وقال وزير التعليم : إن الهدف من تركيب هذه الشاشات هو تعليم تلاميذ 4 ابتدائي بطرق حديثة تتناسب مع المناهج الجديدة التي سيسعدوا بها جدا.

ومن جانبه، يرصد موقع صدى البلد في هذا التقرير بالتفصيل أسماء الكتب الجديدة المقرر تدريسها لتلاميذ 4 ابتدائي لأول مرة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

حيث علم موقع صدى البلد ان تلاميذ 4 ابتدائي سوف يدرسوا الكتب التالية :

التربية الدينية

اللغة العربية

كراسة الخط العربي

كتاب connect

كتاب connect plus + كتاب التدريبات

العلوم

الرياضيات

الدراسات الاجتماعية

تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

المهارات المهنية

كتاب القيم واحترام الآخر

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، بسرعة موافاة الوزارة بأعداد معلمي مواد (القيم واحترام الآخر - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - المهارات المهنية - التربية الموسيقية - التربية الفنية ) ، وذلك على مستوى جميع الادارات التعليمية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية (حكومي وخاص) ، لطباعة الاعداد المطلوبة من ادلة المعلم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : إن مناهج نظام التعليم الجديد ستصل إلى 4 إبتدائي من العام الدراسي القادم، و سيكون بها طفرة كبيرة جدا في التعامل مع المواد.

وأضاف وزير التربية والتعليم: قررنا إضافة مواد جديدة لم تكن تدرس من قبل لتلاميذ الصف 4 إبتدائي .

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن تلاميذ 4 إبتدائي سيدرسون لأول مرة تقنيات المعلومات والاتصالات ، وسيدرسون أيضا المهارات المهنية.

وقال وزير التربية والتعليم : إن طلاب الصف الرابع الإبتدائي سيدرسون كتبا جديدة تماما أيضا في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية .

أسعار كتب 4 ابتدائي الجديدة

التربية الدينية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - إنجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

كراسة الخط العربي: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي، و 100 جنيه المدارس الدولية.

كتاب connect: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

كتاب connect plus + كتاب التدريبات: 150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

العلوم: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

الرياضيات: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.



الدراسات الاجتماعية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

المهارات المهنية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

كتاب القيم واحترام الآخر: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 650 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و500 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و 500 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و400 جنيه المدارس الدولية.