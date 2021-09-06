وزير التعليم: تركيب شاشات تفاعلية في جميع فصول 4 ابتدائي بالمدارس

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة قررت تركيب شاشات تفاعلية في جميع فصول 4 ابتدائي في المدارس .
وقال وزير التعليم : إن الهدف من تركيب هذه الشاشات هو تعليم تلاميذ 4 ابتدائي بطرق حديثة تتناسب مع المناهج الجديدة التي سيسعدوا بها جدا.
ومن جانبه، يرصد موقع صدى البلد في هذا التقرير بالتفصيل أسماء الكتب الجديدة المقرر تدريسها لتلاميذ 4 ابتدائي لأول مرة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.
حيث علم موقع صدى البلد ان تلاميذ 4 ابتدائي سوف يدرسوا الكتب التالية :
التربية الدينية
اللغة العربية
كراسة الخط العربي
كتاب connect
كتاب connect plus + كتاب التدريبات
العلوم
الرياضيات
الدراسات الاجتماعية
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
المهارات المهنية
كتاب القيم واحترام الآخر
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، بسرعة موافاة الوزارة بأعداد معلمي مواد (القيم واحترام الآخر - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - المهارات المهنية - التربية الموسيقية - التربية الفنية ) ، وذلك على مستوى جميع الادارات التعليمية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية (حكومي وخاص) ، لطباعة الاعداد المطلوبة من ادلة المعلم.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : إن مناهج نظام التعليم الجديد ستصل إلى 4 إبتدائي من العام الدراسي القادم، و سيكون بها طفرة كبيرة جدا في التعامل مع المواد.
وأضاف وزير التربية والتعليم: قررنا إضافة مواد جديدة لم تكن تدرس من قبل لتلاميذ الصف 4 إبتدائي .
وأعلن وزير التربية والتعليم، أن تلاميذ 4 إبتدائي سيدرسون لأول مرة تقنيات المعلومات والاتصالات ، وسيدرسون أيضا المهارات المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم : إن طلاب الصف الرابع الإبتدائي سيدرسون كتبا جديدة تماما أيضا في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية .
أسعار كتب 4 ابتدائي الجديدة
- التربية الدينية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - إنجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.
- اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.
- كراسة الخط العربي: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي، و 100 جنيه المدارس الدولية.
- كتاب connect: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).
- كتاب connect plus + كتاب التدريبات: 150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).
- العلوم: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.
- الرياضيات: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.
- الدراسات الاجتماعية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.
- تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.
- المهارات المهنية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.
- كتاب القيم واحترام الآخر: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 650 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و500 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و 500 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و400 جنيه المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 747.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 575 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و575 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 460 جنيها المدارس الدولية.