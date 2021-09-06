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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم: تركيب شاشات تفاعلية في جميع فصول 4 ابتدائي بالمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة قررت تركيب شاشات تفاعلية في جميع فصول 4 ابتدائي في المدارس .

وقال وزير التعليم : إن الهدف من تركيب هذه الشاشات هو تعليم تلاميذ 4 ابتدائي بطرق حديثة تتناسب مع المناهج الجديدة التي سيسعدوا بها جدا.

ومن جانبه، يرصد موقع صدى البلد في هذا التقرير بالتفصيل أسماء الكتب الجديدة المقرر تدريسها لتلاميذ 4 ابتدائي لأول مرة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

حيث علم موقع صدى البلد ان تلاميذ 4 ابتدائي سوف يدرسوا الكتب التالية : 

التربية الدينية

اللغة العربية

كراسة الخط العربي

كتاب connect

 كتاب connect plus + كتاب التدريبات

العلوم

الرياضيات

الدراسات الاجتماعية

 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

المهارات المهنية

كتاب القيم واحترام الآخر

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، بسرعة موافاة الوزارة بأعداد معلمي مواد (القيم واحترام الآخر - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - المهارات المهنية - التربية الموسيقية - التربية الفنية ) ، وذلك على مستوى جميع الادارات التعليمية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية (حكومي وخاص) ، لطباعة الاعداد المطلوبة من ادلة المعلم.

 وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : إن مناهج نظام التعليم الجديد ستصل إلى 4 إبتدائي من العام الدراسي القادم، و سيكون بها طفرة كبيرة جدا في التعامل مع المواد. 

وأضاف وزير التربية والتعليم: قررنا إضافة مواد جديدة لم تكن تدرس من قبل لتلاميذ الصف 4 إبتدائي .

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن تلاميذ 4 إبتدائي سيدرسون لأول مرة تقنيات المعلومات والاتصالات ، وسيدرسون أيضا المهارات المهنية. 

وقال وزير التربية والتعليم : إن طلاب الصف الرابع الإبتدائي سيدرسون كتبا جديدة تماما أيضا في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية .

أسعار كتب 4 ابتدائي الجديدة

  • التربية الدينية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - إنجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

  • اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي  ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

  • كراسة الخط العربي: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي، و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

  • كتاب connect: سعره 50  جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

 

  • كتاب connect plus + كتاب التدريبات:  150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

 

  • العلوم: سعره 50  جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

 

  • الرياضيات:  سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.
     
  • الدراسات الاجتماعية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

 

  • تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: سعره 50  جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

 

  • المهارات المهنية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

 

  • كتاب القيم واحترام الآخر: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ،  و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

  • إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 650 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و500 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و 500 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي  و400 جنيه المدارس الدولية.

 

  • إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب  (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 747.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 575 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و575 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي  و 460 جنيها المدارس الدولية.
طارق شوقي شاشات تفاعلية فصول 4 ابتدائي وزير التعليم كتاب القيم واحترام الآخر

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