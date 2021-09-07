كيف يفكر اتحاد الكرة بعد رحيل حسام البدري.. حتحوت يجيب..فيديو



قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة اتحاد الكرة المصري قرر اليوم الاثنين، إقالة حسام البدري، من تدريب المنتخب الوطني.



وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الجبلاية تفكر حاليا في استقدام مدير فني أجنبي لتولي المسئولية الفنية للفراعنة في الفترة المقبلة.



وأعاد حتحوت، تصريحات أحمد مجاهد، الرئيس الحالي للجبلاية، خلال حلقة سابقة حل فيها ضيفا على الماتش، وأكد خلالها إنه يرغب في استقدام مدير فني أجنبي، حتى لو كان ذلك مخالفا لتوجه الدولة، والتي ستوافق على طلب مجاهد، بحثا عن الصالح العام.



وأكد حتحوت، إن الخيارات المطروحة حاليا هى التعاق مع البرتغالي نيلو فينجادا، في حال كان المدرب أجنبيا، ويتم المفاضلة بين الثنائي إيهاب جلال وحسام حسن، في حال تم الاستقرا رعلى إسناد المهمة لمدرب وطني.

وشدد حتحوت، إن السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي، فينجادا مقلقة للغاية، إذ لم يحقق المدرب البالغ 68 عاما، سوى نجاحات قليلة للغاية، وكانت منذ 25 عاما، كما أنه بعيد عن التدريب منذ فترة طويلة، ليتساءل قائلا :" ما هى المعايير التي يتم على أساسها اختيار المدير الفني؟".

وأتم قائلا :" محمد شوقي وضياء السيد وعصام الحضري، أسماء مرشحة بقوة للعمل في الجهاز الفني الذي سيقوده نيلو فينجادا".

