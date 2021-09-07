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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب أسابيع من تولي منصبه.. تفاصيل وفاة السفير الألماني لدى الصين

ميركل تنعي سفير ألمانيا
ميركل تنعي سفير ألمانيا لدى الصين

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن سفير ألمانيا لدى الصين، توفي، بعد أسابيع فقط من توليه منصبه الجديد.

 

وأعلنت السفارة الألمانية، وفاة جان هيكر، في بيان، نُشر على موقعها على الإنترنت، أمس الاثنين، ولم تكشف السفارة عن سببها.

 

عمل هيكر، البالغ من العمر 54 عامًا، كمدير للعديد من الإدارات الحكومية قبل تعيينه مستشارًا للسياسة الخارجية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عام 2017.

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وفي بيان، شاركت ميركل في تعازيها لزوجة وأطفال هيكر، ووصفته بأنه "مستشار محترم للغاية".

 

وقالت ميركل في بيان: "إنني أشعر بالحزن على فقدان مستشار مرموق منذ سنوات عديدة، يتمتع بإنسانية عميقة وخبرة متميزة. أفكر في تعاوننا بامتنان ويسعدني أن تكون مرتبطًا به بشكل وثيق على مر السنين، وأعرب عن تعاطفي مع زوجته وأطفاله والأقارب الآخرين في حزنهم الذي لا يقاس".

 

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، خلال مؤتمره الإعلامي اليومي: "لقد صدمنا عندما علمنا بوفاة السفير يان هيكر المفاجئ، الذي كان يعمل بنشاط لتعزيز العلاقات بين الصين وألمانيا منذ توليه منصبه، ونأسف لوفاته ونأسف لوفاته، ونقدم خالص التعازي لأحبائه".

الخارجية الصينية السفارة الألمانية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصين وألمانيا السفير الألماني لدى الصين

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