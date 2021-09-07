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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة الأهلي الجديدة ينتقل إلى فيوتشر

مصطفي البدرى
مصطفي البدرى

وافق النادي الأهلي علي إعارة مصطفي البدري إلى نادي فيوتشر إف سي لمدة موسمين وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إعارة مصطفي البدري المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تم إغلاقه بعد التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي.

وأضاف توفيق في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، أنه من الوارد أن يتم إعارة مصطفى البدري قبل بداية الموسم الجديد، لتحقيق استفادة مالية منه بالإضافة إلى زيادة خبراته.

وقال توفيق: "أغلقنا ملف الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مصطفى البدري، ونبحث إمكانية إعارته لأحد الأندية التي تضمن مشاركته لزيادة خبراته والاستفادة المالية منه".

واختتم: "سيتم بحث العروض التي تلقاها عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية للخروج من النادي على سبيل الإعارة".

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع مصطفى البدري من الإنتاج الحربي لمدة خمسة مواسم مقبلة.

في سياق أخر أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين تولى على ماهر تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر الحاصل على حقوق نادى كوكا كولا .

وقال عمر ربيع ياسين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا : “ رسميا على ماهر مديرا فنيا لنادى فيوتشر وسيقود تدريب فريق اليوم ” .
 

تفاصيل صفقة مصطفي البدري 

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، عن تفاصيل عرض الأهلي والزمالك للحصول على خدمات مصطفى البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم.


وأكد خالد مهدي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عرض النادي الأهلي كان أكبر من الزمالك لضم اللاعب، كما عرض المارد الأحمر 3 لاعبين مواليد 99، للإعارة، ضمن الصفقة.

الأهلى فيوتشر مصطفى البدري امير توفيق الانتاج الحربى

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