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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو بالشيوخ يوضح توجيهات الرئيس السيسي بـ تنمية الزراعة في مصر.. فيديو

المستشار عصام هلال،
المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ

قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين مع اقتراب الزراعات الشتوية، مشيراً إلى مشروع الدلتا الجديدة الذي يمثل 30% من الدلتا القديمة، معقباً: "مشروع عملاق وعظيم للغاية".

 

وأَضاف عصام هلال خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع لى فضائية "صدى البلد"، أن مشروع الدلتا الجديدة ليس قاصراً على التنمية الزراعية فقط، إنما هو مشروع متنوع ، حيث يشمل مجتمعات زراعية جديدة، ومجتمعات صناعية أيضاً.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع الدلتا الجديدة لا يعتمد على مياه النيل فقط، إنما يعتمد أيضاً على مياه الصرف الصحي، ومياه الصرف الزراعي المعالجة، والمياه الجوفية، وذلك نظراً لأن مصر من الدول التي تعاني من الفقر المائي.

 

وأشار عصام هلال، إلى أن هناك توجيه رئاسي  بالتنسيق بين المراكز البحثية الموجودة في وزارة الزراعة، وبين المراكز البحثية الموجودة في وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وعلى التكنولوجيا الحديثة، من أجل الوصول إلى الاكتفاء الاتي من المحاصيل الهامة.

مجلس الشيوخ الرئيس السيسي الزراعات الشتوية حملات التوعية مشروع الدلتا الجديدة وزارة الزراعة وزارة التعليم العالى

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