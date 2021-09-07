وسط هتافات تحيا مصر.. عمال ميناء الإسكندرية يرحبون بالرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطة هتاف العاملين بميناء الإسكندرية للرئيس السيسى، تعبيرا عن حبهم الشديد له والفخر بجميع إنجازاته للدولة.

وذلك أثناء اطلاع الرئيس السيسى على تطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحرية وتفقد ميناء الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء.

وقام الرئيس السيسى برفع يديه للعمال بالميناء بمشاعر وحب كبيرة من الرئيس.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي من أحد مسئولي ميناء الإسكندرية شرحا يوضح بناء ميناء الإسكندرية منذ عهد محمد علي، وقال أحد المسئولين إن ميناء الإسكندرية كان أقدم ميناء منذ الأزل.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي القاعة التاريخية لميناء الإسكندرية البحري، واطلع على تطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحرية.