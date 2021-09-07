عاجل
"الخليفة" بطلا لجنوب القاهرة في النسخة الثالثة من دوري مستقبل وطن.. صور أسباب السمنة وطرق العلاج .. فيديو أخبار العالم.. تحذير خطيرة لـ أفغانستان.. تفاصيل اعتقال 4 لواءات بالحرس الوطني السعودي.. كواليس فرار 6 أسرى من سجن إسرائيلي رسائل رئيس النواب أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات: الدولة أصدرت تشريعات لحماية المرأة.. ومصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط اخبار التعليم ..ضبط 5 حالات غش وانتحال صفة طالبة بلجان الدور الثاني للثانوية العامة.. تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية 2021 عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجمعات دهنية.. هذه أضرار الوجبات السريعة على الجسم ..شاهد

الوجبات السريعة
الوجبات السريعة

قال الدكتور وليد علي عبد الفتاح، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، إن "الوجبات السريعة" لها أضرار كبيرة، موضحا أنها تتسبب في حدوث تجمعات دهنية ثلاثية تحت الجلد، مما تتسبب في الإصابة بالسمنة الموضعية.

 

وأضاف “عبد الفتاح”، خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يجب الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، مشدداً على أهمية الأكل الصحي المنزلي.

 

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن النظام الغذائي الصحيح يعتمد على تغيير الثقافة الغذائية للمريض، إضافة إلى حصول المريض على بروتوكولات علاجية تساعد في إنقاص الوزن.

 

ونوه بأن كورس التغذية يختلف من شخص لآخر، مشيراً إلى أن الكورس العلاجي يجب أن يتم تحت إشراف طبي، حتى لا يكون هناك أضرار وآثار جانبية.

الوجبات السريعة أخصائى التغذية العلاجية العلاج الطبيعي برنامج طبيب البلد صدى البلد

موضوعات متعلقة

علامات قرب الفرج واستجابة الدعاء .. 6 إشارات تمنحك التفاؤل

أوقات استجابة الدعاء في ساعات اليوم والليلة .. اغتنمها لتحقق أمنياتك

دعاء مستجاب في ثواني .. حث عليه النبي

صدى البلد يرصد أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عهد الرئيس السيسي

الزراعة في 7 سنوات ..نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.. وتنفيذ 320 مشروعا زراعيا بتكلفة أكثر من 40 مليار جنيه

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

شعراوي يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث الملفات التي تهم المواطنين بالمحافظات.. ويؤكد: برنامج تطوير الريف المصرى مشروع القرن للدولة المصرية باستثمارات 700 مليار جنيه

وزير السياحة والآثار يستعرض أبرز إنجازات الوزارة والوضع السياحي الراهن في ندوة لحزب مستقبل وطن

ترشيحاتنا

بلاغ يتهم اتحاد الكرة باهدار المال العام على حسام البدري وجهازه.. تفاصيل

البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

تعاون بين المصمم جيف كونز وبي إم دبليو لإصدار سيارة فنية

نشرة المرأة.. أكلات مغربية.. وفوائد الرمان للشعر.. وطرق التخلص من حصوات الكلى

نشرة المنوعات.. وفاة رجل الغابة الفيتنامي .. بط أسترالي غريب يقلد الكلام كالبشر.. بيع أغلى صقر بالسعودية.. حكاية قاهر الزيت

أخبار البرلمان | جبالي يلقي كلمة أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات حول المساواة بين الجنسين بفينا ..السيسي ينهي مشكلات الجمارك وبيروقراطية الإجراءات الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار إقالته.. ضربة جديدة من اتحاد الكرة ضد حسام البدري

بناء على رغبته.. مارتن يول يقتحم قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

مفيش أمل.. شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك

جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

الرئيس السيسي: عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءات صرف الضرائب والجمارك|فيديو

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن أداء العمرة والصلاة بالحرمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

حملة الهجوم وكواليس العودة و30 يونيو..ماذا قال خالد يوسف لـ عمرو أديب؟

فيديو جراف..الأعلي للإعلام : ضوابط جديدة تمنع ترويج منتجات طبية غير مرخصة

فيديوجراف| بعد فرار 6 فلسطينيين منه.. معلومات عن سجن جلبوع الأشد تحصينا

فيديوجراف.. أبرزهم شادية وتحية كاريوكا.. نجوم ساهموا في أعمال الخير

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ