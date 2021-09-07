تجمعات دهنية.. هذه أضرار الوجبات السريعة على الجسم ..شاهد

قال الدكتور وليد علي عبد الفتاح، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، إن "الوجبات السريعة" لها أضرار كبيرة، موضحا أنها تتسبب في حدوث تجمعات دهنية ثلاثية تحت الجلد، مما تتسبب في الإصابة بالسمنة الموضعية.

وأضاف “عبد الفتاح”، خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يجب الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، مشدداً على أهمية الأكل الصحي المنزلي.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن النظام الغذائي الصحيح يعتمد على تغيير الثقافة الغذائية للمريض، إضافة إلى حصول المريض على بروتوكولات علاجية تساعد في إنقاص الوزن.

ونوه بأن كورس التغذية يختلف من شخص لآخر، مشيراً إلى أن الكورس العلاجي يجب أن يتم تحت إشراف طبي، حتى لا يكون هناك أضرار وآثار جانبية.