طارق شاهين: ميناء الإسكندرية سيكون الأكبر تقنيا في البحر المتوسط

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يعد الأقدم في العالم، مشيرًا إلى أنه سيكون أكبر وأحدث ميناء تقنيًا في البحر المتوسط، حتى يعود لاحتلال مكانته التي كان يحظى بها في السابق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الميناء يضم جراشًا متعدد الطوابق؛ لتعظيم الاستفادة من المساحة، لافتًا إلى أنه يستخدم في تخزين حوالي 4 آلاف سيارة زيرو مستوردة من الخارج.

وأشار إلى أن المحطة اللوجستية متعددة الأغراض سيتم استخدام معظمها في تداول الحاويات والجزء المتبقي في تداول البضائع العامة، قائلًا إن تلك المحطة تساهم في تقليل ظاهرة انتظار السفن خارج الميناء.

ونوه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن المحطة توفر غرامات التأخير التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات تخسرها الموانئ المصرية، قائلًا إن الغرامات تضاف على قيمة البضاعة بما يؤثر على سعرها المعروض للمستهلك النهائي.

ولفت إلى أنه من المقرر افتتاح المحطة اللوجستية متعددة الأغراض شهر أبريل لعام 2022، مشيدًا بالخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتطوير وتحسين كل موانئ مصر.

وذكر أن محطة رصيف 85/3 تزيد أرصفة الميناء بمقدار 500 متر طولي بمساحة 50 ألف متر مربع مساحات تخزينية، مضيفًا أن الرصيف سيستخدم في تداول البضائع ومن بينها الأخشاب.