اختناق مروري في شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين .. فيديو

شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، اختناقا مروريا شديدا، تسبب في توقف الشارع من الجانبين، وعدم تحرك السيارات.

ورصدت عدسة “صدي ابلد” في بث مباشر، الاختناق المروري في شارع البطل أحمد عبد العزيز من الجانبين، ووقوف السيارات بشكل كامل.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استعرض تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى.

وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 10557 شكوى وطلبا من المواطنين، في قطاع الإسكان والمرافق تضمنت 115 شكوى بشأن الادعاء بتصدع بعض العقارات الآيلة للسقوط، فيما تلقت المنظومة ٢٧٩٠ شكوى واستغاثة بشأن تغيير أنشطة بعض الوحدات.

وتلقت المنظومة 500 شكوى واستغاثة من بعض المواطنين، أفادوا فيها بقيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك دولة أو للغير سواء بمحاولات البناء أو بمظاهر التعدى المختلفة، أو بلاغات لقيام بعض المواطنين بالتعدي على الطرق العامة، أو مداخل ومناور بعض العقارات.