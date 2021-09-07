القومية للانفاق تكشف تكلفة تذكرة المونوريل وتزف بشرى عن انطلاق القطار الكهربائي

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للانفاق، إن منظومة النقل المصرية والاتفاق تشهد طفرة غير عادية، مضيفا انه دخل عليها المونوريال والقطار الكهربائي.

َوأضاف عصام والي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطار الكهربائي سيبدأ العمل مع نهاية العام الحالي من بداية محطة عدلي منصور الي شرق القاهرة مرورا بمدينة المستقبل والشروق والعاصمة الإدارية، متابعا أن الهدف تقديم شبكة نقل على مستوى عالي تليق بالمواطن المصري.

وتابع اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للانفاق، أن أسعار تذكرة المونوريل ستكون بتكلفة عادلة، والمونوريل لكافة طبقات المجتمع المصري، لافتا إلى أن الدولة لا تعتمد على سعر التذكرة ولكن هناك فرص استثمارية تعمل على استغلالها في المونوريل.

وأكمل عصام والي رئيس الهيئة القومية للانفاق، أن مونوريل العاصمة الإدارية مع نصف العام المقبل سيعمل ويصل لداخل العاصمة الجديدة، ونهاية العام المقبل سيعمل مونوريل أكتوبر