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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه أثناء التنقيب عن الآثار في العياط

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل صديقه في العياط، أثناء التنقيب عن الآثار، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. 


واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بجريمته، قائلا: "خوفت يغدر بيا"، وسرد تفاصيل جريمته أمام النيابة التي واجهته بتحريات المباحث، التي أكدت حدوث الجريمة وقت التنقيب عن الآثار داخل حفرة عمقها 5 أمتار، وقال المتهم انه اعتقد أن المجني عليه يخطط لاستخراج الكنز بمفرده بعد انصراف صاحبه الذي استشعر الخطر من ناحيته فكان يحضر بندقية خرطوش وقت أعمال الحفر.


وأكد المتهم بقتل صديقه أن المجني عليه كان يحمل بندقيته الخرطوش بقصد إرهاب صاحبه وقت التنقيب عن الآثار، الذي طلب منه عدم العودة بمفرده إلى الحفر، لكن المجني عليه برر عودته في آخر الليل بمفرده من أجل "تحضير الجن" لمساعدته في استخراج الكنز، لكن المتهم أحضر فرد خرطوش، وكان يراقب صديقه وعندما شاهده هدده بالقتل في حالة عدم الانصراف، وعندما حاول المجني عليه الإمساك ببندقيته الخرطوش التي كان يضعها بجانبه وقت أن كان يجلس أمام قطعة من الفخار يشعل فيها البخور، عاجله المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان في يديه فأرداه قتيلا.


وقضى المتهم 3 ساعات أمام جهات التحقيق، خلال جلسة استجوابه، ونسبت إليه النيابة تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح ناري «خرطوش» دون ترخيص، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهم في اعترافاته: «صاحبي كان ناوي يقتلني عشان كان بيمشي بالبندقية الخرطوش، وكانت معاه واحنا بنحفر عشان نطلع آثار، ولما قلت له بلاش تجيب السلاح معاك، قالي عشان أي واحد هيلعب معايا هقتله»، وشرح المتهم أمام جهات التحقيق تفاصيل تنفيذ الجريمة وأنه أطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش أحضره حتى يكون مستعدًا لمواجهة غدر صاحبه، وادعى المتهم أنه كان في حالة دفاع عن النفس بعد أن فوجئ بصاحبه يحاول الإمساك ببندقيته الآلية لقتله.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة العياط التنقيب عن الاثار

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