ملتقى بناة مصر: نشهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات

قال حسن عبد العزيز رئيس ملتقى بناة مصر، إن الملتقى يشارك في فعاليته 24 ممثل لدول أفريقية و8 ممثلين من دول الإعمار العربية .



وأضاف حسن عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن مصر لديها تجربة فريدة عالميا خلال الـ 7 سنوات الماضية في تنفيذ مشروعات في جميع التخصصات سواء على مستوى الاسكان والطرق والكباري والسكك الحديد وسائل النقل ومشاريع الطاقة".

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وتابع حسن عبد العزيز:" مصر تشهد طفرة في تنفيذ كم هائل من المشروعات ولابد أن تستفيد الدول الإفريقية من التجربة المصرية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ".

واكمل حسن عبد العزيز :" لدينا خبرات مصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى مثل بناء وتشييد المدن الجديدة ".