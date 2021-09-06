رئيس مؤتمر بناة مصر: المدن الجديدة بنيت على أعلى مستوى

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مؤتمر بناة مصر، إن الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية أقامت كمًّا كبير من المشروعات العملاقة والمبهرة.

وأضاف حسن عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى”، أنه يتم تنفيذ المدن الجديدة مثل “العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة” على أعلى مستوى.

البنية التحيتة للمدن الجديدة

وتابع حسن عبد العزيز، أن البنية التحيتة للمدن الجديدة، مختلفة بشكل كامل عن المدن العادية، مؤكدا أنه تم تبطين البنية التحتية ببطانة خرسانية على أعلى مستوى.

وأشار عبد العزيز، إلى أن كباري مدينة نصر الجديدة عندما تم إنشاؤها، بنيت في 56 يوما، على عكس أوقات سابقة، حيث كان الكوبري يستغرق سنوات لإنشائه.