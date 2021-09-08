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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات.. التعليم العالي توافق على المشاركة في أول بطولة بالعاصمة الجديدة

التعليم العالي
التعليم العالي

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد، وبحضور الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر للوزير على جهوده الكبيرة في دعم الاتحاد لأداء رسالته على الوجه الأكمل؛ وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية في 11 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد.

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أحيط المجلس علمًا بقرارات المكتب التنفيذي للاتحاد، والتي شملت الموافقة على:
• المشاركة في أول بطولة للشركات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
• تنظيم دورة تدريبية للمدربين والحكام في رياضة كرة السرعة، بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة.
• اشتراك الوزارة في دوري الوزارات.
• اعتماد زيادة الميزانية التقديرية للدورة الحدودية للجامعات بجامعة العريش.
• خطة نشاط الاتحاد للعام الجامعي 2021/2022 لعدد (28) نشاطًا.
• قيام المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد بتنظيم ثلاث دورات تدريبية في مجال الإعلام الرياضي.
• حضور الدورة الإفريقية للجامعات رقم (10) خلال الفترة من 6-10 يونيو 2020، لألعاب “الريشة الطائرة– الشطرنج – الكاراتيه – السباحة – تنس الطاولة – التايكوندو – التنس – كرة السلة – كرة القدم – كرة اليد – الكرة الطائرة”.
• اللقاء الرياضي الأول لكرة الشاطئ (كرة طائرة شاطئية طالبات – خماسي قدم طلبة – كرة سلة طلبة وطالبات) خلال الفترة 1-5 أكتوبر 2021 بجامعة قناة السويس.

جامعة قناة السويس التعليم العالي البحث العلمي وزير التعليم العالي العاصمة الجديدة

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