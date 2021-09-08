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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقيقة اقتحام ضابط شرطة لمنزل رجل مسن والتعدى عليه بالإسكندرية

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن زعم إحدى السيدات حدوث مشاجرة أمام منزل والدها، الذى تدخل لمحاولة فض المشاجرة، وقيام أحد رجال الداخلية باقتحام منزل والديها المسنين بالقوة، لسؤالهم عن أحداث المشاجرة ، والتعدى على والدها أمام كريمته وأحفاده.

بالفحص تبين لأجهزة وزارة الداخلية أنه بتاريخ 11/3/2021 تلقى قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، نتج عنه نشوب حريق داخل أحد المنازل، وتم توجيه قوة أمنية برئاسة الضابط المشكو فى حقه لفحص البلاغ.

وتبين لأجهزة وزارة الداخلية أن المشاجرة المشار إليها بين كلٍ من “عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية”، وزوج شقيقته “عامل، مصاب بجروح قطعية”، وبسؤال الأخير قرر بقيام الأول"شقيق زوجته" بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإضرام النيران داخل مسكنه لخلافات عائلية.

تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، كما أشارت تحريات أجهزة وزارة الداخلية إلى قيام الضابط المشكو فى حقه بسؤال والد الشاكية عن معلوماته بشأن الواقعة المشار إليها كونه جار الطرفين وتدخل لفض المشاجرة بينهما، مما أثار حفيظته لأنه ليس طرفا في المشاجرة وعدم وجود صلة بينه وبين طرفيها سوى الجيرة، وانصراف الضابط دون ثمة تجاوز.

بسؤال الشاكية أفادت أمام أجهزة وزارة الداخلية بتضررها من قيام الضابط المشكو فى حقه لتوجه لمسكن والدها لسؤاله عن معلومات حول المشاجرة بالمنطقة سكنه، وأقرت بتنازلها عن شكواها عقب معرفتها والملابسات.

الداخلية اخبار الحوادث مشاجرة اقتحام ضابط منزل مديرية امن الاسكندرية

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